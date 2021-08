Quelli che restano | il racconto di chi non va in vacanza VIDEO

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 7 agosto 2021) Estate 2021. L’estate della ripresa, quella in cui si torna a viaggiare, quella degli spostamenti nelle case vacanze, in campeggio, in hotel, dal nord al sud Italia. L’estate del green pass, degli aeroporti affollati, dei viaggi all’estero. Ma è davvero questa la vostra estate? Se la risposta è sì, siete fortunati. Se invece questa descrizione non vi appartiene, è perché fate parte di quel 50% della popolazione che quest’estate non andrà in. Ebbene sì: da un’indagine Istat sulle intenzioni degli italiani per il periodo estivo (giugno-settembre), emerge che circa la metà non si sposterà dalla località di residenza. È proprio di questa metà che vogliamo occuparci. Chi ...