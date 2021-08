Quarto oro per gli Usa: la Francia deve inchinarsi (Di sabato 7 agosto 2021) Si è chiuso con il Quarto oro per gli Usa il torneo di basket maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella finale per il primo e secondo posto, gli americani hanno battuto la Francia 87-82 conquistando per la wuarta volta consecutiva il metallo più pregiato dopo Pechino 2008, Londra 2012 e Rio2016. Quarto oro per gli Usa: come è andata la finale contro la Francia? Passano gli anni ma il Dream Team continua a dominare il basket olimpico portandosi a casa la quarta medaglia d’oro consecutiva ai giochi, la sedicesima in totale. A farne le spese è la Francia che all’esordio aveva battuto gli americani. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 7 agosto 2021) Si è chiuso con iloro per gli Usa il torneo di basket maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella finale per il primo e secondo posto, gli americani hanno battuto la87-82 conquistando per la wuarta volta consecutiva il metallo più pregiato dopo Pechino 2008, Londra 2012 e Rio2016.oro per gli Usa: come è andata la finale contro la? Passano gli anni ma il Dream Team continua a dominare il basket olimpico portandosi a casa la quarta medaglia d’oro consecutiva ai giochi, la sedicesima in totale. A farne le spese è lache all’esordio aveva battuto gli americani. ...

