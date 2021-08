Patrick Zaki, un anno e mezzo di detenzione nella cella torrida del Cairo. L’appello di Amnesty: «Condizioni disumane» (Di sabato 7 agosto 2021) Un anno e mezzo esatto di detenzione illegale, arbitraria e senza processo, tra sofferenze mentali e fisiche per Patrick Zaki, arrestato il 7 febbraio 2020: lo studente egiziano dell’università di Bologna dorme per terra, in un’affollata cella del famigerato carcere di Tora alla periferia del Cairo, da 18 mesi. Ma nonostante le pressioni dell’opinione pubblica e il monitoraggio processuale europeo a trazione italiana, le porte della prigione dove è rinchiuso non si aprono. Alla vigilia della ricorrenza Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International ... Leggi su open.online (Di sabato 7 agosto 2021) Unesatto diillegale, arbitraria e senza processo, tra sofferenze mentali e fisiche per, arrestato il 7 febbraio 2020: lo studente egiziano dell’università di Bologna dorme per terra, in un’affollatadel famigerato carcere di Tora alla periferia del, da 18 mesi. Ma nonostante le pressioni dell’opinione pubblica e il monitoraggio processuale europeo a trazione italiana, le porte della prigione dove è rinchiuso non si aprono. Alla vigilia della ricorrenza Riccardo Noury, portavoce diInternational ...

