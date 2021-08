NASCAR Truck Series | Austin Hill vince nel Glen grazie ai fulmini

Advertising

P300it : RT @StockCarLiveITA: Al Watkins Glen, dopo quasi 1 ora di bandiera rossa a causa dei lightning hold e con la Xfinity Series ancora da dispu… - StockCarLiveITA : Al Watkins Glen, dopo quasi 1 ora di bandiera rossa a causa dei lightning hold e con la Xfinity Series ancora da di… - StockCarLiveITA : 30' alla gara conclusiva della regular season della Truck Series! Diretta su SI Motori ( - StockCarLiveITA : Si torna finalmente in pista! Il programma di oggi al Watkins Glen: 17:30 Pre-pre-gara (FS1) 18:00 Pre-gara (Nasc… - EsportsWebit : Nascar, un truck da gioco in tour con Allied #Esports -

Ultime Notizie dalla rete : NASCAR Truck

OA Sport

Lunga pausa per laSeries che tornerà in pista a Watkins Glen (New York) nel week - end dell'8 agosto. L'ultimo round non ovale del 2021 sarà anche la sede della finale della regular ...... per l'occasione in pista con una livrea ispirata al mitico monsterGrave Digger. Tuttavia, ... Lain questi casi è severissima, dato che in passato per risparmiare millesimi nell'avvitatura ...Scott Redding ha espresso i suoi dubbi sulla sicurezza del tracciato di Most, in vista del round ceco in programma questo fine settimana, sesto appuntamento del mondiale Superbike.