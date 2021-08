Museo delle storie, mostre e Sagra di San Rocco: il week-end in città (Di sabato 7 agosto 2021) Bergamo. Non mancano le iniziative nel week-end a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano mostre, le visite al Museo delle storie e la Sagra di San Rocco. Ecco la panoramica degli eventi organizzati in città sabato 7 e domenica 8 agosto. BERGAMO SABATO 7 AGOSTO – Alla Gamec mostra dedicata a Regina Cassolo Bracchi – Alla Gamec la prima mostra personale di Daiga Grantina – A Palazzo della Ragione mostra di Ernesto Neto – “Rembrandt in una storia meravigliosa”, la grande pittura alla Carrara – Torna la Sagra di San Rocco – ... Leggi su bergamonews (Di sabato 7 agosto 2021) Bergamo. Non mancano le iniziative nel-end a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano, le visite ale ladi San. Ecco la panoramica degli eventi organizzati insabato 7 e domenica 8 agosto. BERGAMO SABATO 7 AGOSTO – Alla Gamec mostra dedicata a Regina Cassolo Bracchi – Alla Gamec la prima mostra personale di Daiga Grantina – A Palazzo della Ragione mostra di Ernesto Neto – “Rembrandt in una storia meravigliosa”, la grande pittura alla Carrara – Torna ladi San– ...

