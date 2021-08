Milenkovic West Ham, distanza tra le parti: la Fiorentina non fa sconti (Di sabato 7 agosto 2021) C’è una discreta distanza tra Fiorentina e West Ham per la cessione di Nikola Milenkovic: ecco i dettagli sulla trattativa Nikola Milenkovic dovrebbe lasciare la Fiorentina in questo ultimo spicchio di calciomercato. I viola hanno già il sostituto, col ritorno di Nastasic, ma non vogliono fare sconti al West Ham. Come riportato da Sky Sport, ci sarebbe ancora distanza tra le parti con 3 milioni di euro in più chiesti dai viola. Gli Hammers avrebbero però anche l’alternativa in caso di naufragio della trattativa: Zouma ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 agosto 2021) C’è una discretatraHam per la cessione di Nikola: ecco i dettagli sulla trattativa Nikoladovrebbe lasciare lain questo ultimo spicchio di calciomercato. I viola hanno già il sostituto, col ritorno di Nastasic, ma non vogliono farealHam. Come riportato da Sky Sport, ci sarebbe ancoratra lecon 3 milioni di euro in più chiesti dai viola. Gli Hammers avrebbero però anche l’alternativa in caso di naufragio della trattativa: Zouma ...

