Lunghe file al Colosseo: sicuri che la colpa è del GreenPass? Margherita Corrado (Di sabato 7 agosto 2021) Questo pomeriggio la senatrice calabrese Margherita Corrado era al Colosseo dove nei giorni scorsi si è tenuta la cerimonia di apertura del G20 della Cultura. Abbiamo letto delle Lunghe file al Colosseo per i controlli dovuti al Covid ma siamo sicuri che la colpa sia davvero del GreenPass? Le code sono state persino di un’ora e trenta minuti, con un solo ingresso in funzione e secondo la senatrice Corrado la “colpa” è di una cattiva organizzazione. “Si sarebbe dovuta prevedere una situazione del genere” – ... Leggi su cityroma (Di sabato 7 agosto 2021) Questo pomeriggio la senatrice calabreseera aldove nei giorni scorsi si è tenuta la cerimonia di apertura del G20 della Cultura. Abbiamo letto dellealper i controlli dovuti al Covid ma siamoche lasia davvero del? Le code sono state persino di un’ora e trenta minuti, con un solo ingresso in funzione e secondo la senatricela “” è di una cattiva organizzazione. “Si sarebbe dovuta prevedere una situazione del genere” – ...

Advertising

SilviaZavagno : RT @Paolo_Tumolo: Non volevano fare la fila per esibire il passaporto, faranno la fila per esibire il #greenpass Il primo giorno di green… - ABrusaaa : RT @Paolo_Tumolo: Non volevano fare la fila per esibire il passaporto, faranno la fila per esibire il #greenpass Il primo giorno di green… - domalex82 : RT @Paolo_Tumolo: Non volevano fare la fila per esibire il passaporto, faranno la fila per esibire il #greenpass Il primo giorno di green… - SandraM_Tcon0 : RT @Paolo_Tumolo: Non volevano fare la fila per esibire il passaporto, faranno la fila per esibire il #greenpass Il primo giorno di green… - _fiorucci : RT @Paolo_Tumolo: Non volevano fare la fila per esibire il passaporto, faranno la fila per esibire il #greenpass Il primo giorno di green… -