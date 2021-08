Il Tar dice no a Ryanair, dal 15 agosto posti vicini gratis a bimbi e disabili (Di sabato 7 agosto 2021) Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di slittamento del provvedimento Enac. Previste ulte da 10 a 50 mila euro per chi non si adeguerà. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 7 agosto 2021) Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di slittamento del provvedimento Enac. Previste ulte da 10 a 50 mila euro per chi non si adeguerà.

Advertising

G_bill8 : @Spartaco641 @marattin @ItaliaViva Qppure l'impresa che aveva ragione fallisce nel frattempo e si perdono posti di… - spaziocalcio : #SerieC, il TAR del Lazio dice no a #Carpi e #Casertana - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Carpi e Casertana, niente Serie C: il TAR dice no ai due club - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Carpi e Casertana, niente Serie C: il TAR dice no ai due club - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Carpi e Casertana, niente Serie C: il TAR dice no ai due club -