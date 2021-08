Il concorrente di Temptation Island parteciperà anche al Grande Fratello. Ecco di chi si tratta (Di sabato 7 agosto 2021) Lo abbiamo visto nella recente edizione del reality Temptation Island, e ci aspettavamo grandi performance da quello che si è in effetti rivelato un vero personaggio, non necessariamente in senso positivo, sia chiaro. Peccato che Tommaso Eletti sia uscito dopo poco tempo, dopo averci regalato comunque qualche chicca assieme alla sua ormai ex Valentina Nulli Augusti. Il turbamento di Tommaso Ma il potenziale c’era tutto, come dimenticare la giustificazione al suo tradimento con l’assurda spiegazione di essere rimasto turbato per aver sognato la sua Valentina senza un arto, la scusa del secolo che passerà alla storia. Ecco ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 7 agosto 2021) Lo abbiamo visto nella recente edizione del reality, e ci aspettavamo grandi performance da quello che si è in effetti rivelato un vero personaggio, non necessariamente in senso positivo, sia chiaro. Peccato che Tommaso Eletti sia uscito dopo poco tempo, dopo averci regalato comunque qualche chicca assieme alla sua ormai ex Valentina Nulli Augusti. Il turbamento di Tommaso Ma il potenziale c’era tutto, come dimenticare la giustificazione al suo tradimento con l’assurda spiegazione di essere rimasto turbato per aver sognato la sua Valentina senza un arto, la scusa del secolo che passerà alla storia....

