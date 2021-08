Giulia De Lellis, vacanze da sogno con Carlo Beretta: arriva la proposta (Di sabato 7 agosto 2021) Giulia De Lellis tra trascorrendo delle vacanze da sogno nel lusso sfrenato con il suo fidanzato Carlo Beretta: arriva la proposta. Giulia De Lellis in vacanza (via social)La famosissima influencer diventata molto popolare grazie alla partecipazione al programma di Uomini e Donne, Giulia De Lellis è fidanzata ormai con Carlo Beretta da un anno. La storia tra i due ragazzi sembra andare a gonfie vele e dalle foto pubblicate su Instagram i due sembrano ... Leggi su vesuvius (Di sabato 7 agosto 2021)Detra trascorrendo delledanel lusso sfrenato con il suo fidanzatolaDein vacanza (via social)La famosissima influencer diventata molto popolare grazie alla partecipazione al programma di Uomini e Donne,Deè fidanzata ormai conda un anno. La storia tra i due ragazzi sembra andare a gonfie vele e dalle foto pubblicate su Instagram i due sembrano ...

Advertising

zazoomblog : Giulia De Lellis e il fidanzato Carlo Beretta: figlio in arrivo - #Giulia #Lellis #fidanzato #Carlo - zazoomblog : Giulia De Lellis: fiocco rosa o azzurro? - #Giulia #Lellis: #fiocco #azzurro? - lilistomp : RT @Zziagenio78: Quest'anno non mi stupirei se vincessimo il Nobel per la letteratura col libro di Giulia De Lellis - theWolfman____ : Giulietta di #LoveIslandItalia il programma di Giulia de Lellis (per farvi capire??) balla la coreo di Malibu di Giu… - xattorneyx : Parliamo un pó amici, vi rispondo nelle instagram stories così come una Giulia de Lellis qualunque!!!!! -