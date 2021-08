Dayane Mello dopo il GF Vip vola in Brasile | la modella pronta a fare un altro reality show

(Di sabato 7 agosto 2021)per La Fattoria brasiliana La quinta edizione del Grande Fratello Vip è durata all’incirca sei mesi terminando con il trionfo di Tommaso Zorzi. In finalissima ancheche per molto tempo era considerata la possibile vincitrice. Lasudamericana è entrata a settembre ed è arrivata in finale il primo marzo. L'articolo proviene da KontroKultura.

A distanza di alcuni mesi dalla fine del Grande Fratello Vip ,è pronta a tornare in tv . Stando a quanto riportato da alcuni siti brasiliani, la modella dovrebbe essere una delle concorrenti de La Fazenda , la versione brasiliana del reality ...Giulia De Lellis e il rampollo, che in passato amavano, sono stati avvistati sulla riviera ligure. Una vacanza da nababbo per due: yacht da mille e una notte, moto d'acqua per il ...A distanza di alcuni mesi dalla fine del Grande Fratello Vip, Dayane Mello è pronta a tornare in tv. Stando a quanto riportato da alcuni siti brasiliani, la modella dovrebbe esse ...Dayane Mello in questi giorni si trova in Brasile dalla sua famiglia . Dayane Mello si trova in questi giorni in Brasile dalla sua famiglia. Si diletta anche a tagliare la legna n ...