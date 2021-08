Continua il Tour dei Camper della Salute, le tappe in Irpinia (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiContinua il Tour dei Camper della Salute nell’ambito della Campagna Vaccinale Anti-Covid 19 dell’Asl di Avellino. Una unità mobile faràtappa nei comuni irpini per raggiungere i cittadini, con il supporto delle amministrazioni comunali, allo scopo di convincere anche gli indecisi a vaccinarsi. Tutti i residenti in provincia di Avellino, a partire dai 12 anni,potranno presentarsi presso i Comuni individuati dall’Asl, muniti di tessera sanitaria e senza prenotazione, per effettuare la vaccinazione anti-covid, fino ad esaurimento posti disponibili. Di seguito il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiildeinell’ambitoCampagna Vaccinale Anti-Covid 19 dell’Asl di Avellino. Una unità mobile faràtappa nei comuni irpini per raggiungere i cittadini, con il supporto delle amministrazioni comunali, allo scopo di convincere anche gli indecisi a vaccinarsi. Tutti i residenti in provincia di Avellino, a partire dai 12 anni,potranno presentarsi presso i Comuni individuati dall’Asl, muniti di tessera sanitaria e senza prenotazione, per effettuare la vaccinazione anti-covid, fino ad esaurimento posti disponibili. Di seguito il ...

Advertising

anteprima24 : ** Continua il Tour dei Camper della Salute, le tappe in Irpinia ** - crotoneok : ? Barreca, continua il tour 'Dall'altra parte del giorno' - insidemusicit : #Extraliscio: continua il tour 'È BELLO PERDERSI - TOUR D’ITALIE” #InsideMusic - ADM_assdemxmi : RT @ComuneMI: ???? Continua il tour alla scoperta della nuova Metro4 Milano - Linea Blu. Visita insieme a noi il cantiere della stazione Boli… - LoJackItalia : Go Smart Go Green, tutto pronto per il tour della mobilità green #gosmartgogreen #smart #go #green #treviso… -