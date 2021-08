Camorra, arrestata Maria Licciardi: vertice dell’Alleanza di Secondigliano (Di sabato 7 agosto 2021) arrestata questa mattina all’aeroporto di Ciampino Maria Licciardi, ritenuta dalla Dda di Napoli capo del clan Licciardi e figura di vertice del cartello camorristico chiamato Alleanza di Secondigliano, cartello camorristico egemone a Napoli.Alla donna i carabinieri del Ros hanno notificato un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 7 agosto 2021)questa mattina all’aeroporto di Ciampino, ritenuta dalla Dda di Napoli capo del clane figura didel cartello camorristico chiamato Alleanza di, cartello camorristico egemone a Napoli.Alla donna i carabinieri del Ros hanno notificato un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli. L'articolo proviene da Italia Sera.

