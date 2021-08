Calciomercato Napoli, Giuntoli torna su Reinildo Mandava (Di sabato 7 agosto 2021) Calciomercato Napoli, viste le difficoltà per arrivare ad Emerson il ds azzurro è tornato sulle tracce di Reinildo Mandava: le ultime Il Napoli è alla ricerca di un terzino sinistro, con Emerson Palmieri come priorità. Il Chelsea, però, continua a chiedere 20 milioni per la cessione dell’italobrasiliano, cifra troppo alta per le casse della società partenopea, che secondo la Gazzetta dello Sport è pronta quindi a puntare sul piano B. Il ds Giuntoli è pronto a bussare alla porta del Lille per Reinildo Mandava, che potrebbe essere ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 agosto 2021), viste le difficoltà per arrivare ad Emerson il ds azzurro èto sulle tracce di: le ultime Ilè alla ricerca di un terzino sinistro, con Emerson Palmieri come priorità. Il Chelsea, però, continua a chiedere 20 milioni per la cessione dell’italobrasiliano, cifra troppo alta per le casse della società partenopea, che secondo la Gazzetta dello Sport è pronta quindi a puntare sul piano B. Il dsè pronto a bussare alla porta del Lille per, che potrebbe essere ...

DiMarzio : #Calciomercato, il @sscnapoli pensa a #Hincapiè del #Tellers come rinforzo per la difesa. Per il centrocampo torna… - _damefutbol : Il #Napoli avanza per #Estupinan del #Villareal. Il calciatore ha già aperto alla destinazione, si tratta con il cl… - DiegoRi36248589 : RT @calciomercatoit: ?? - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ULTIM’ORA - ?? #Napoli, si accelera per #Estupiñán ?? Le ultime sulla trattativa con il #Villareal, riportate da @mirkoc… - LeBombeDiVlad : ULTIM’ORA - ?? #Napoli, si accelera per #Estupiñán ?? Le ultime sulla trattativa con il #Villareal, riportate da… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Atalanta, otto cose che non sapete su Koopmeiners ... che è tradizionalista, superstizioso e…Scoprite 8 curiosità sul pallino del calciomercato ... il club olandese spera in un'asta tricolore visto che, oltre alla Dea, anche Napoli e Roma gli fanno ...

Inter: Inzaghi stravede per Correa, stima Caicedo e Petagna 1 Simone Inzaghi stima sia Caicedo (che non rientra nei piani della Lazio), sia Petagna , che invece il Napoli non vuole far partire. L'allenatore dell'Inter stravede per Correa , che ha chiesto la cessione, ma per trattare il Tucu con Lotito servono tra i 30 e i 40 milioni. Sempre secondo il Corriere ...

