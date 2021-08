-Brasile-Spagna 2-1: i verdeoro arrivano sul tetto di Tokyo (Di sabato 7 agosto 2021) Oggi 7 Agosto nello Stadio International alle ore 13:30 si è disputata la partita Brasile-Spagna valida per la finale del torneo di Calcio a Tokyo 2020. Nel primo tempo Richarlison sbaglia un rigore e Cunha sblocca il risultato. Mentre nel secondo parziale Oyazarbal pareggia per la Spagna e dopo Malcom chiude i conti per la vittoria del Brasile che festeggia la vittoria Olimpica di Tokyo 2020. Brasile-Spagna: formazioni e dove vederla -Brasile-Spagna: formazioni ufficiali Brasile (4-2-3-1): ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 7 agosto 2021) Oggi 7 Agosto nello Stadio International alle ore 13:30 si è disputata la partitavalida per la finale del torneo di Calcio a2020. Nel primo tempo Richarlison sbaglia un rigore e Cunha sblocca il risultato. Mentre nel secondo parziale Oyazarbal pareggia per lae dopo Malcom chiude i conti per la vittoria delche festeggia la vittoria Olimpica di2020.: formazioni e dove vederla -: formazioni ufficiali(4-2-3-1): ...

