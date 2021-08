Viabilità Roma Regione Lazio del 06-08-2021 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 6 agosto 2021)DEL 6 AGOSTOORE 9:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ , UN SERVIZIO DELLASU VIA OSTIENSE E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLA CODE TRA TORRINO E TOR DI VALLE DIREZIONESPOSTIAMOCI SU VIA PONTINA PERMANGONO CODE PER LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI UN PRECEDENTE ALTEZZA POMEZIA DIREZIONE LATINA, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA, SEMPRE PER INCIDENTE INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI SU VIA DELLA SOLFARATA TRA VIA LAURENTINA E VIA ARDEATINA NELLE DUE DIREZIONI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 SI STA IN CODA PER LAVORI TRA RACCORDO E ...