Università di Firenze: ecco le date dei test di ammissione. Green pass obbligatorio (Di venerdì 6 agosto 2021) ecco le prossime scadenze (i bandi si trovano su ammissioni.unifi.it ). La domanda per la selezione relativa ai corsi di laurea triennali nelle Professioni sanitarie scade il 7 agosto . È invece l'... Leggi su lanazione (Di venerdì 6 agosto 2021)le prossime scadenze (i bandi si trovano su ammissioni.unifi.it ). La domanda per la selezione relativa ai corsi di laurea triennali nelle Professioni sanitarie scade il 7 agosto . È invece l'...

Ultime Notizie dalla rete : Università Firenze UniFi: Incentivi per le iscrizioni alle lauree magistrali Firenze, 6 agosto 2021 - Una serie di incentivi offerti dall'Università di Firenze per chi si iscriverà ad alcuni corsi di laurea magistrale . Sono aperte le selezioni per concorrere alle borse premio del progetto "Dipartimenti Eccellenti 2018 - 2022" nei ...

Università di Firenze: ecco le date dei test di ammissione. Green pass obbligatorio Firenze, 6 agosto 2021 - E' come sempre un'estate di studio per i neo - diplomati che prima di immatricolarsi all'Università dovranno affrontare i test . La prova più temuta, da sempre, è quella per ...

