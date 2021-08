(Di venerdì 6 agosto 2021)ha chiuso il primo semestre dell'anno con utili consolidati per 652di euro, in rialzo rispetto ai 617dello stesso periodo dello scorso anno. I premi, si legge in una nota, ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Unipol, l'utile sale a 652 milioni. Sbloccata la cedola 2019: (ANSA) - MILANO, 06 AGO - Unipol ha… - fisco24_info : Unipol, l'utile sale a 652 milioni. Sbloccata la cedola 2019: Ai soci 0,28 euro ad azione dopo lo stop dell'Ivass.… - iconanews : Unipol, l'utile sale a 652 milioni. Sbloccata la cedola 2019 - MilanoFinanza : Unipol, l'utile sale a 652 milioni, il dividendo rende l'11,9% - tvbusiness24 : #Unipol e #UnipolSai, chiudono in crescita il primo semestre Aumenta l’utile, la raccolta assicurativa è in crescit… -

Ultime Notizie dalla rete : Unipol utile

Con eToro puoi fare trading sulle azioni senza commissioni>> per avere la demo gratuita Semestrale: conti primo semestre 2021ha chiuso il primo semestre 2021 con unnetto pari ...Tre i titoli che sono da tenere d'occhio: Pirelli, Banco BPM e. I primi due hanno ... Banco BPM ha invece chiuso il primo semestre 2021 con unnetto di 361,32 milioni di euro, in deciso ...Il consiglio di amministrazione di Unipol ha deliberato di convocare l’assemblea ordinaria degli azionisti per il 1° ottobre 2021 per sottoporre alla stessa la proposta di distribuzione di parte della ...Se vuoi aggiornamenti su Unipol: utile primo semestre sale a 652 mln - Flash inserisci la tua email nel box qui sotto: Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai ser ...