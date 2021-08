"Un incapace che se ne deve andare". La lettera che fa godere la Di Francisca: scherma, caos totale dopo Tokyo (Di venerdì 6 agosto 2021) Allora aveva ragione Elisa Di Francisca? Uno dei temi meno piacevoli per quel che riguarda lo sport azzurro a Tokyo 2020 è quello relativo alla scherma, un flop. Ma non solo: flop e polemiche. Proprio la Di Francisca, infatti, ha picchiato durissimo contro il ct della spedizione, Andrea Cipressa, bollandolo come inadeguato. Parole che hanno sollevato un polverone. La Di Franciesca, dopo il bronzo conquistato dal fioretto femminile di squadra, si era sfogata: "Forse l'ultimo assalto in semifinale avrebbe dovuto farlo Alice Volpi. Le altre ragazze hanno tirato bene e invece Arianna, che dovrebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) Allora aveva ragione Elisa Di? Uno dei temi meno piacevoli per quel che riguarda lo sport azzurro a2020 è quello relativo alla, un flop. Ma non solo: flop e polemiche. Proprio la Di, infatti, ha picchiato durissimo contro il ct della spedizione, Andrea Cipressa, bollandolo come inadeguato. Parole che hanno sollevato un polverone. La Di Franciesca,il bronzo conquistato dal fioretto femminile di squadra, si era sfogata: "Forse l'ultimo assalto in semifinale avrebbe dovuto farlo Alice Volpi. Le altre ragazze hanno tirato bene e invece Arianna, che dovrebbe ...

