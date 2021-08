Per una poesia della relazione (Di sabato 7 agosto 2021) La 34a Biennale di são Paulo, dopo una serie di «tappe» di avvicinamento e slittamenti dovuti alla emergenza sanitaria, si aprirà (con non poco coraggio) in presenza il 4 settembre, all’insegna di un verso che – alla luce della pandemia, peraltro di là da venire quando si è creata l’architettura concettuale di questa mostra – suona oggi profetico, calamitando a sé tutte le speranze: è quel Faz escuro mas eu canto (Si fa notte ma io canto) del poeta Thiago … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 7 agosto 2021) La 34a Biennale di são Paulo, dopo una serie di «tappe» di avvicinamento e slittamenti dovuti alla emergenza sanitaria, si aprirà (con non poco coraggio) in presenza il 4 settembre, all’insegna di un verso che – alla lucepandemia, peraltro di là da venire quando si è creata l’architettura concettuale di questa mostra – suona oggi profetico, calamitando a sé tutte le speranze: è quel Faz escuro mas eu canto (Si fa notte ma io canto) del poeta Thiago … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

ladyonorato : Le decisioni adottate in CdM sul #greenpass sono in assoluto la pagina più nera e vergognosa nella storia della nos… - borghi_claudio : Campagna vaccinale STRAORDINARIA per i bambini. E nessun altro ha alzato una mano. Va bene al M5S, va bene a LEU, v… - GiuseppeConteIT : Grazie di cuore! Vi garantisco che ce la metterò tutta. Riporrò tutto il mio impegno per non deludere le vostre asp… - medvs4 : HA UN NEBULIZZATORE PER PIANTE PIENO DI ACWUA SANTA VI OREGO DITEMI CHE HA ANCHE UNA PISTOLA AD ACQUA PIENA DI ACQUA SANTA - chiapizzi : RT @marcoconterio: 'Sta per succedere una cosa..' Grazie, Franco Bragagna, per esser stato il cuore e la spontanea e incredula felicità di… -