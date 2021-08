Olimpiadi Tokyo 2021, italiani in gara e programma di domani: orari, tv, streaming 7 agosto (Di venerdì 6 agosto 2021) Le Olimpiadi di Tokyo 2021 sono iniziate: l’Italia è presente in 36 discipline differenti. Il numero degli azzurri è arrivato a quota 384, con 197 uomini e 187 donne. In tutto le carte olimpiche sono 370 (189 uomini e 181 donne) e le riserve 14 (8 uomini e 6 donne). domani si assegnano altri 34 dei 339 titoli in palio. Diretta tv in abbonamento su Eurosport 1 e 2, ed in streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIM Vision ed agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. Diretta streaming su DAZN, ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) Ledisono iniziate: l’Italia è presente in 36 discipline differenti. Il numero degli azzurri è arrivato a quota 384, con 197 uomini e 187 donne. In tutto le carte olimpiche sono 370 (189 uomini e 181 donne) e le riserve 14 (8 uomini e 6 donne).si assegnano altri 34 dei 339 titoli in palio. Diretta tv in abbonamento su Eurosport 1 e 2, ed insu Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIM Vision ed agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. Direttasu DAZN, ...

