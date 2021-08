LIVE Lotta, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Conyedo vola ai quarti! Chamizo sfiderà Dake per il bronzo (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.23 VITTORIA Conyedo! L’AZZURRO vola AI quarti! Battuto 6-1 il rumeno Saritov e al prossimo turno sfiderà uno tra il canadese Steen e l’americano Snyder. 05.21 Ammonito Conyedo! Primo punto per il rumeno. 05.19 Sanguina Saritov! Chiamato il medico: l’italiano deve restare concentrato. 05.18 L’azzurro piazza altri due punti! 6-0 per Conyedo. 05.16 Conyedo avanti 4-0 al break a tre minuti dal termine. 05.14 4-0 Conyedo! Gran partenza dell’italiano di origini cubane. 05.12 TOCCA A ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.23 VITTORIA! L’AZZURROAIBattuto 6-1 il rumeno Saritov e al prossimo turnouno tra il canadese Steen e l’americano Snyder. 05.21 Ammonito! Primo punto per il rumeno. 05.19 Sanguina Saritov! Chiamato il medico: l’italiano deve restare concentrato. 05.18 L’azzurro piazza altri due punti! 6-0 per. 05.16avanti 4-0 al break a tre minuti dal termine. 05.14 4-0! Gran partenza dell’italiano di origini cubane. 05.12 TOCCA A ...

