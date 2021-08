LIVE Ginnastica ritmica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Baldassarri sesta a metà qualifica! Agiurgiuculese fatica (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.41: Solo dodicesima Alexandra Agiurgiuculese dopo i primi due esercizi. L’azzurra ha ancora la possibilità di risalire la china e di provare a chiudere nelle prime dieci 7.38: Bella prova di Milena Baldassarri nella prima parte di gara. L’azzurra ha ben figurato con palla e cerchio e occupa la sesta posizione. L’obiettivo è mantenere questo ranking anche dopo gli ultimi due esercizi con nastri e clavette 7.35: Bentornati amici di OA Sport. Fra poco riprende la qualificazione dell’All Around dell’individuale di Ginnastica ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.41: Solo dodicesima Alexandradopo i primi due esercizi. L’azzurra ha ancora la possibilità di risalire la china e di provare a chiudere nelle prime dieci 7.38: Bella prova di Milenanella prima parte di gara. L’azzurra ha ben figurato con palla e cerchio e occupa laposizione. L’obiettivo è mantenere questo ranking anche dopo gli ultimi due esercizi con nastri e clavette 7.35: Bentornati amici di OA Sport. Fra poco riprende la qualificazione dell’All Around dell’individuale di...

