Jessica Melena | post romantico per il suo Ciro Immobile | due scatti con dedica

Advertising

marianodacasteo : Jessica Melena moglie di Ciro Immobile miglior wag della SerieA per distacco. Una roba clamorosa. -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Melena

CalcioToday.it

Laha condiviso una foto di famiglia mentre si cena in armonia, ma poi rivela che si tratta di una sfidaha condiviso un ritratto di famiglia sul suo profilo Instagram, ci sono mamma e papà e poi le due bambine, il piccolo Mattia non c'è però. Sotto alla foto, la moglie di Ciro Immobile ...Dopo la vittoria agli Europei, Ciro Immobile si sta godendo le vacanze estive. Il calciatore della Nazionale è volato infatti a Ibiza insieme a sua mogliee i loro tre figli, Michela , Giorgia e Mattia . La famiglia Immobile si gode queste prime settimane di vacanza dopo mesi veramente impegnativi per il calciatore, che lo hanno tenuto ..."Miss you baby", ha scritto Jessica Melena in questi minuti su Instagram. Lady Immobile sente la mancanza del suo Ciro, in ritiro in Germania con la Lazio di Maurizio Sarri verso la nuova stagione. Du ...Le foto della vita privata di Massimo Stano, che ha sposato Fatima Lotfi nel settembre 2016, ex mezzofondista e poi anche lei passata alla marcia.