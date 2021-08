Incidente sul lavoro nel cantiere al supermercato: cade sul vetro, grave un operaio (Di venerdì 6 agosto 2021) JESI - grave infortunio sul lavoro questa mattina a Jesi , dove un operaio è stato portato in codice rosso all' eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. L'operaio si è ferito gravemente, ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 6 agosto 2021) JESI -infortunio sulquesta mattina a Jesi , dove unè stato portato in codice rosso all' eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. L'si è feritomente, ...

