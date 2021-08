Advertising

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Governo: 'Gestori tenuti a controlli Green pass con app VerificaC19' #Greenpass - fisco24_info : Governo, gestori tenuti a controlli Pass con app VerificaC19: Nota ministeri, attiva da fine giugno, gratuita e sca… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Governo, gestori tenuti a controlli Pass con app VerificaC19: (ANSA) - ROMA, 06 AGO - I titolari o… - emamarro : RT @MediasetTgcom24: Governo: 'Gestori tenuti a controlli Green pass con app VerificaC19' #Greenpass - emamarro : RT @MediasetTgcom24: Green pass, governo: gestori tenuti a controlli con App VerificaC19 #greenpass -

Ultime Notizie dalla rete : Governo gestori

Agenzia ANSA

I titolari o idi servizi e attività per cui è previsto l'accesso con obbligo di Certificazione verde COVID - 19 sono tenuti a verificare la documentazione con l'app VerificaC19 attiva già da fine giugno. Lo ...... una misura per l'Italia da 430 milioni di euro per risarcire idegli impianti di risalita per i danni subiti a causa delle misure restrittive introdotte dalitaliano per limitare la ...I titolari dei servizi che richiedono l'obbligo del Green pass dovranno verificare la documentazione utilizzando l'app VerificaC19, attiva già da fine giugno. Lo rende nota una nota congiunta dei mini ...I titolari o i gestori di servizi e attività per cui è previsto l'accesso con obbligo di Certificazione verde COVID-19 sono tenuti a verificare la documentazione con l'App VerificaC19 attiva già da fi ...