GF Vip 6, spoiler: Giucas Casella probabile concorrente, Tommaso Eletti non ci sarà (Di venerdì 6 agosto 2021) Tra meno di un mese la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip tornerà a spalancarsi per accogliere al suo interno nuovi Vipponi, pronti a mettersi in gioco sotto l’occhio attento delle telecamere. Nel probabile cast dei concorrenti, nelle ultime ore è stato inserito Giucas Casella, che in passato ha partecipato anche all’Isola dei Famosi, entrando da subito nel cuore dei telespettatori italiani. GF Vip 6, l’indiscrezione su Giucas Casella Nelle prossime settimane il cast del GF Vip 6 verrà finalmente reso noto. Nel frattempo, i rumors riguardanti i nuovi aspiranti Vipponi continuano a susseguirsi a ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 6 agosto 2021) Tra meno di un mese la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip tornerà a spalancarsi per accogliere al suo interno nuovi Vipponi, pronti a mettersi in gioco sotto l’occhio attento delle telecamere. Nelcast dei concorrenti, nelle ultime ore è stato inserito, che in passato ha partecipato anche all’Isola dei Famosi, entrando da subito nel cuore dei telespettatori italiani. GF Vip 6, l’indiscrezione suNelle prossime settimane il cast del GF Vip 6 verrà finalmente reso noto. Nel frattempo, i rumors riguardanti i nuovi aspiranti Vipponi continuano a susseguirsi a ...

Advertising

ladylilithofc : Spoiler do VIP NO SNAP. VITALICIO DE 100 POR 50 SO ATE DOMINGO. - Simy63957584 : Se non sono completamente fuori di testa non li pigliano -