Fuliggine immaginale

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 7 agosto 2021) Chi non ricorda la mitica danza degli spazzacamini con il volto cosparso disu per i tetti di una Londra notturna ed immobile? È una delle scene più poetiche e spettacolari di quel capolavoro disneyiano che è Mary Poppins. Certo, ad uno sguardo superficiale, può essere vista solo come una spericolata bravata di uomini con la faccia dipinta di nero a causa del loro mestiere; eppure qualcosa di molto antico traspare da quei volti capitanati dallo spensierato, ed al … Continua L'articolo proviene da il manifesto.