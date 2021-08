Formula Uno, Elliott su Hamilton: “Sta meglio, tutto normale…” (Di venerdì 6 agosto 2021) Situazione rientrata a tutti gli effetti in casa Mercedes. Lewis Hamilton, autore di una bella rimonta nel Gran Premio d’Ungheria, aveva dichiarato a fine gara di non sentirsi benissimo. È stato Mike Elliott a sciogliere le riserve sullo stato di salute del suo pilota che, proprio ad Hungaroring, si è ripreso il primato (momentaneamente) della classifica piloti del Mondiale di Formula Uno. Le dichiarazioni di Elliott su Hamilton Ecco le parole di Mike Elliott, direttore tecnico della Mercedes, che si è dilungato sulle condizioni fisiche del pilota Lewis Hamilton, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 6 agosto 2021) Situazione rientrata a tutti gli effetti in casa Mercedes. Lewis, autore di una bella rimonta nel Gran Premio d’Ungheria, aveva dichiarato a fine gara di non sentirsi benissimo. È stato Mikea sciogliere le riserve sullo stato di salute del suo pilota che, proprio ad Hungaroring, si è ripreso il primato (momentaneamente) della classifica piloti del Mondiale diUno. Le dichiarazioni disuEcco le parole di Mike, direttore tecnico della Mercedes, che si è dilungato sulle condizioni fisiche del pilota Lewis, ...

Advertising

FBiasin : L’#Inter ha l’ok di #Bellerin ma non ha ancora chiuso con l’#Arsenal. Stesso discorso per #Nandez-#Cagliari. In… - sportface2016 : #F1 - Le parole di #Elliott su #Hamilton - AlexKing10X : Dai uno sguardo a questo video '??FORMULA RENAULT IN NOTTURNA - Road to 1K' - Alessan76040555 : @Gianluc51789947 @mweilx @fcin1908it Io odio la formula uno. - LouSwag91 : @ZaynSwag93 formula uno chjara, non sai un cazzo.. tipo hamilton -