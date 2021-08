Elisabetta Gregoraci al party di Vacchi | presenti anche Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi | i dettagli

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 6 agosto 2021) Potremmo dire una reunion inaspettata per i tre ex gieffini dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip., si sono incontrati durante ildi Gianluca. Se ci siano stati dei brindisi condivisi in onore ai festeggiamenti del noto imprenditore, che ha da poco compiuto 54 anni, non è … L'articolo proviene da Velvet Gossip.