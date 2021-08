Dramma in spiaggia, si getta in mare per salvare i figli piccoli in difficoltà: muore papà eroe (Di venerdì 6 agosto 2021) Quando ha visto i suoi due figli in difficoltà non ha esitato un attimo, si è gettato in acqua per salvarli sotto gli occhi di centinaia di bagnanti che, in quel momento, affollavano spiaggia libera di via Marina Torre Flavia a Ladispoli. A quanto si apprende, Massimo Armeni 60enne romano, era da poco arrivato in spiaggia con la famiglia quando, in un tratto di mare spinto dalla forte corrente di libeccio verso la scogliera, i due figli di 7 e 9 anni sono stati trasportati al la largo. Massimo non ha perso un solo secondo per tuffarsi, così come i tre bagnini dello ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 6 agosto 2021) Quando ha visto i suoi dueinnon ha esitato un attimo, si èto in acqua per salvarli sotto gli occhi di centinaia di bagnanti che, in quel momento, affollavanolibera di via Marina Torre Flavia a Ladispoli. A quanto si apprende, Massimo Armeni 60enne romano, era da poco arrivato incon la famiglia quando, in un tratto dispinto dalla forte corrente di libeccio verso la scogliera, i duedi 7 e 9 anni sono stati trasportati al la largo. Massimo non ha perso un solo secondo per tuffarsi, così come i tre bagnini dello ...

