Docenti e dirigenti in scuole italiane all’estero, pubblicate le graduatorie provvisorie (Di venerdì 6 agosto 2021) pubblicate sul sito del MAECI le graduatorie provvisorie dei Docenti e dei dirigenti scolastici che hanno partecipato al bando 2021 volto all'assunzione in scuole italiane all'estero. Per presentare reclamo ci sono dieci giorni di tempo (16 agosto). Saranno pubblicate poi le graduatorie definitive. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 6 agosto 2021)sul sito del MAECI ledeie deiscolastici che hanno partecipato al bando 2021 volto all'assunzione inall'estero. Per presentare reclamo ci sono dieci giorni di tempo (16 agosto). Sarannopoi ledefinitive. L'articolo .

