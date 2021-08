Covid: in Campania 526 positivi, 4 i decessi (Di venerdì 6 agosto 2021) Sono 526, in Campania, i casi positivi al Covid su 8.609 tamponi molecolari esaminati. Dopo il balzo di ieri, torna nella media il tasso di incidenza. Se, infatti, ieri era salito al 8,76% (partendo ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 agosto 2021) Sono 526, in, i casialsu 8.609 tamponi molecolari esaminati. Dopo il balzo di ieri, torna nella media il tasso di incidenza. Se, infatti, ieri era salito al 8,76% (partendo ...

