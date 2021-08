Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @Inter: non solo #Zapata, si pensa a un altro attaccante: ripresi i contatti con il #Sassuolo per… - DiMarzio : @Inter e #Lukaku sarà addio. Il belga ha fatto sapere che vuole il @ChelseaFC. Ora manca l'accordo tra #Inter e… - Fantacalcio : Calciomercato Inter: via anche De Vrij, tutta colpa di Raiola - sportli26181512 : Calciomercato Inter: Nandez-Nainggolan, pausa col Cagliari: I nerazzurri si concentrano sull'affare Lukaku. E con p… - fcin1908it : Sky – Lukaku, c’è attesa per l’offerta al rialzo del Chelsea. L’Inter chiede cash -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Un arrivo all', nonostante le problematiche economiche palesate in estate, si trova in quota a 40 contro il 60 della Juventus dove, con Cristiano Ronaldo, andrebbe a formare una coppia da sogno. ...Il centrocampista comunque valuterà la proposta, anche perché i dialoghi trae Cagliari sono entrati in pausa all'esplodere della vicenda Lukaku . Ma si tornerà presto a parlare, al massimo la ...TORINO - "Per quanto riguarda la lotta Scudetto, io metterei l’Inter in pole perché ha vinto nella scorsa stagione. Se dovesse andare via anche Lukaku, oltre ad Hakimi e Conte, però le cose cambierebb ...Stampa Per il prossimo campionato di Serie A quali “strategie di marketing” dovrà attivare il club granata? Nella fase ”transitoria” Trust 2021, e nella fase “post” Trust 2021, la Salernitana, al fin ...