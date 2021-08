Beirut un anno dopo | “Vogliamo la verità sull’esplosione” Reportage dal Libano

Pontifex_it : A un anno dalla terribile esplosione nel porto di Beirut, faccio appello alla Comunità internazionale, chiedendo di… - Agenzia_Ansa : Un anno fa, il 4 agosto del 2020 alle ore 18.08, una delle più potenti esplosioni non nucleari della storia devasta… - MSF_ITALIA : Un anno dopo l'esplosione di #Beirut. I bisogni medici e psicologici causati dall'incidente sono ancora enormi e la… - Noescvva : RT @Pontifex_it: A un anno dalla terribile esplosione nel porto di Beirut, faccio appello alla Comunità internazionale, chiedendo di aiutar… - fabiobellentani : RT @galatacla: L'AMAREZZA E LA FRUSTRAZIONE DEL LIBANO ad un anno di distanza dall'apocalittica esplosione al porto di Beirut,... la classi… -

Ultime Notizie dalla rete : Beirut anno

Ad undall'esplosione al porto di, Papa Francesco lancia 'un appello alla comunità internazionale chiedendo di aiutare il Libano a compiere un camino di resurrezione con gesti concreti, ...Libano, undall'esplosione nel porto di: un Paese in ginocchio. Un paese in ginocchio. È questa l'immagine del Libano a undalla tragedia di. Il 4 agosto 2020 , circa 2750 tonnellate di nitrato d'ammonio, lasciate apparentemente incustodite in un magazzino del porto, esplosero in una delle deflagrazioni non ...Nel pomeriggio di mercoledì 4 agosto centinaia di migliaia di persone si sono riversate al Porto di Beirut, dove un anno prima una partita di nitrato di ammonio, potente esplosivo lì stoccato, causò u ...Sarà il primo concerto col green pass da esibire quello che i Kabila terranno stasera a Foiano alle 21,15 per il Festival delle musiche. Fa un po’ strano per una band che non pone limiti ai confini, a ...