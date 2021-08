“Abominevole…” Tensione in diretta tv con Massimo Galli È successo tutto all’improvviso

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 6 agosto 2021) Duello intv a Zona Bianca:Cacciari si infuria sulla questione dello stato di emergenza egli risponde a tono. Siamo su Rete 4 e qui è chiamato a dire la sua sulla situazione Covid in Italia con le relative misure su restrizioni e Green pass, il filosofo ed ex sindaco di Venezia ha dichiarato: “C’è un’involuzione della nostra democrazia. Non c’è un pericolo totalitario. Ma l’Italia non può andare avanti a colpi di stato d’emergenza”. Nel frattempo l’infettivologo del Sacco di Milano, inquadrato dalle telecamere, ha sorriso per esprimere il proprio dissenso. E proprio qui che ...