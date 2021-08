Weekend di grandi concerti a Majano | venerdì Marco Masini e sabato i Subsonica

(Di giovedì 5 agosto 2021) Info e programma completo del Festival disu www.pro.it . (Visited 66 times, 66 visits today) Notizie Simili: Un ramo gli finisce addosso mentre fa legna vicino a… Vagano per ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Weekend grandi

RomaToday

... farò un passo indietro" ; oggi ne ha preso atto parlando ai giornalisti nel presul ... E' la fine di una carriera durata ventisei anni per uno dei motociclisti piùdi tutti i tempi. ...Sabato 7 agosto sarà invece la volta dei Subsonica emozionare il festival con il tour estivo che celebra 25 anni di strepitosa carriera esuccessi. I biglietti per entrambi i concerti saranno ...Breve pausa nel grande caldo ma durerà davvero poco, nel weekend nuova ondata africana. MENO CALDO MA DURERA' DAVVERO POCO: Il transito della perturbazione che ha portato forte maltempo e criticità al ...Svelato oggi il calendario del campionato 2021-2022 della Serie A Femminile. Il Milan inizierà subito in casa.