Variante Delta, “vaccinati meno gravi e reagiscono prima” (Di giovedì 5 agosto 2021) “I vaccini a mRna sono altamente efficaci nel prevenire la malattia Covid sintomatica e grave, associata all’infezione da Variante Delta di Sars-CoV-2”. Essere vaccinati è “associato a un declino più rapido della carica virale e a una risposta sierologica robusta”. E’ uno studio condotto a Singapore, ma non ancora pubblicato e quindi non sottoposto a revisione tra pari, a confermare che “la vaccinazione rimane una strategia chiave per il controllo della pandemia”. Gli autori del lavoro – scienziati del National Centre for Infectious Diseases di Singapore, del Tan Tock Seng Hospital, della Nanyang Technological University e della ... Leggi su italiasera (Di giovedì 5 agosto 2021) “I vaccini a mRna sono altamente efficaci nel prevenire la malattia Covid sintomatica e grave, associata all’infezione dadi Sars-CoV-2”. Essereè “associato a un declino più rapido della carica virale e a una risposta sierologica robusta”. E’ uno studio condotto a Singapore, ma non ancora pubblicato e quindi non sottoposto a revisione tra pari, a confermare che “la vaccinazione rimane una strategia chiave per il controllo della pandemia”. Gli autori del lavoro – scienziati del National Centre for Infectious Diseases di Singapore, del Tan Tock Seng Hospital, della Nanyang Technological University e della ...

Advertising

AleAntinelli : Paragonare Agosto 2021 ad Agosto 2020 in termini di contagi è mistificare la realtà perché un anno fa non c’era la… - RobertoBurioni : Sappiamo anche che la sua efficacia è diminuita da quando è apparsa la variante Delta, ma non è dato sapere al mome… - StefanoFeltri : Covid, vaccinati e variante Delta: i pericoli della cattiva informazione della biologa Antonella Viola - duetrecose : RT @GuidoCrosetto: A grande richiesta. Ho fatto 2 dosi Pfizer. Seconda l’11/4. Dopo mesi, con anticorpi, ho preso la variante Delta. Sono s… - Marilenapas : RT @fanpage: Secondo gli esperti, la Variante Delta ha aggiunto nuovi elementi di incertezza rendendo ancora più complesso per le scuole ad… -