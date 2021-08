Ufficiale: Fusco all’ACR Messina (Di giovedì 5 agosto 2021) L’ACR Messina comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonino Fusco. Il portiere classe 2000 si lega al club biancoscudato fino al 30 giugno 2023. Nella stagione 2018/19, Fusco vince il campionato di serie D con il Picerno. Nell’ultima stagione, Antonino ha vestito la maglia dei Gladiator. Foto: Logo ACR Messina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 5 agosto 2021) L’ACRcomunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonino. Il portiere classe 2000 si lega al club biancoscudato fino al 30 giugno 2023. Nella stagione 2018/19,vince il campionato di serie D con il Picerno. Nell’ultima stagione, Antonino ha vestito la maglia dei Gladiator. Foto: Logo ACRL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

