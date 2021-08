Schiacciato in un cantiere dell'A15, morto operaio (Di giovedì 5 agosto 2021) Un operaio di 53 anni è morto ieri sera in un incidente sul lavoro in un cantiere dell'autostrada A15, a Parma. Secondo la prima ricostruzione della Polizia stradale è stato travolto da una ruspa che ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 agosto 2021) Undi 53 anni èieri sera in un incidente sul lavoro in un'autostrada A15, a Parma. Secondo la prima ricostruzionea Polizia stradale è stato travolto da una ruspa che ...

glooit : Incidente sul lavoro a Parma, operaio muore schiacciato in un cantiere dell’autostrada A15 leggi su Gloo… - Carmela_oltre : RT @TgrRai: #MortiLavoro, operaio 53enne rimane schiacciato contro una macchina asfaltatrice, travolto da una ruspa in retromarcia. L’uomo,… - iconanews : Schiacciato in un cantiere dell'A15, morto operaio - IzzoEdo : RT @LaStampa: Schiacciato in un cantiere dell'A15, morto un operaio - TgrRai : #MortiLavoro, operaio 53enne rimane schiacciato contro una macchina asfaltatrice, travolto da una ruspa in retromar… -

