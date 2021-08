Paola Ferrari | «Lascio la Rai dopo i Mondiali ’22»

(Di giovedì 5 agosto 2021) L’avventura in Rai dientra nella sua fase conclusiva. In un’intervista a Italia Oggi, la giornalista ha dichiarato che lascerà l’emittentedi Qatar 2022. «Mi dicono che sono vecchia, accompagno la nazionale in Qatar e poi saluto tutti per dedicarmi a tempo pieno al cinema insieme con il gruppo Lucisano» L'articolo

Arriva dopo un'estate al massimo con gli ottimi ascolti ottenuti dalla Rai per i programmi sugli Europei e coglie tutti di sorpresa.annuncia che dirà addio alla Rai l'anno prossimo. Lo fa in un'intervista sfogo su Oggi in cui critica anche l'azienda per alcune scelte editoriali sullo sport e attacca i media che con ...A Italia Oggi: "Diletta Leotta? Di lei non condivido l'esprimere in modo troppo vigoroso la sua sensualità. Certo, io alla sua età ero meno brava" Su Italia Oggi un'intervista a, La giornalista sportiva lascerà la Rai dopo i Mondiali in Qatar del 2022. Si esprime sulla politica della Rai in tema di diritti sportivi. Sul lavoro fatto dalla Rai per gli Europei e ...L’avventura in Rai di Paola Ferrari entra nella sua fase conclusiva. In un’intervista a Italia Oggi, la giornalista ha dichiarato che lascerà l’emittente dopo i Mondiali di Qatar 2022. «Mi dicono che ...Paola Ferrari annuncia il suo addio alla Rai dopo i Mondiali del 2022: "Mi dicono che sono vecchia, mi dedicherò al cinema" ...