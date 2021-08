Nadal torna a vincere dopo due mesi di infortunio | Ho ancora un po' di dolore

(Di giovedì 5 agosto 2021) Rafaelun matchduedi assenza per. Il tennista spagnolo è sceso in campo sul cemento dell' Atp Citi Open di Washington contro Jack Sock , numero 192 del ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis: Nadal torna alla vittoria dopo la sconfitta al Roland Garros - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis: Nadal torna alla vittoria dopo la sconfitta al Roland Garros - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis: Nadal torna alla vittoria dopo la sconfitta al Roland Garros - napolimagazine : Tennis: Nadal torna alla vittoria dopo la sconfitta al Roland Garros - apetrazzuolo : Tennis: Nadal torna alla vittoria dopo la sconfitta al Roland Garros -

Ultime Notizie dalla rete : Nadal torna

Rafaela vincere un match dopo due mesi di assenza per infortunio. Il tennista spagnolo è sceso in campo sul cemento dell' Atp Citi Open di Washington contro Jack Sock , numero 192 del ranking ...Jannik Sinnerin campo nella serata italiana per il terzo turno (ottavi) del "Citi Open", torneo ATP 500 ... A guidare il seeding è Rafael, al rientro nel tour dopo sette settimane di pausa (...Il tennista spagnolo ha sconfitto Sock nei sedicesimi dell'Atp Citi Open di Washington, torneo di preparazione verso lo Us Open ...Jannik Sinner interrompe la serie di quattro sconfitte consecutive e sfiderà Korda per un posto nei quarti. I due stanno disputando anche il doppio insieme ...