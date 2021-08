Michael Ballack, lutto in famiglia per l’ex calciatore: è stato un incidente (Di giovedì 5 agosto 2021) l’ex centrocampista tra le altre di Bayern Monaco e nazionale tedesca, Michael Ballack, è stata colpita da un lutto improvviso. Tragica notizia per Michael Ballack. l’ex centrocampista del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca ha subito un lutto tanto tragico quanto inatteso. La notizia giunge dal Portogallo dove in un incidente stradale è morto suo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 5 agosto 2021)centrocampista tra le altre di Bayern Monaco e nazionale tedesca,, è stata colpita da unimprovviso. Tragica notizia percentrocampista del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca ha subito untanto tragico quanto inatteso. La notizia giunge dal Portogallo dove in unstradale è morto suo L'articolo proviene da Inews.it.

sportface2016 : Dramma per Michael #Ballack, morto il figlio ad appena 18 anni per un incidente col quad - TuttoMercatoWeb : Tragedia in Portogallo, il figlio diciottenne di Michael Ballack muore in un incidente d'auto - guru_mercato : Michael #Ballack é stato uno dei giocatori più completi che io abbia avuto modo di vedere. Fa male sapere che quell… - ILOVEPACALCIO : - Antofer94_ : RT @FootballAndDre1: Emilio, figlio 18enne di Michael #Ballack è morto in un tragico incidente. Rip -