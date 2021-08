Michael Ballack, gravissimo lutto per l’ex calciatore. Il figlio Emilio, 18 anni, morto in un incidente (Di giovedì 5 agosto 2021) Un dramma incredibile ha scosso improvvisamente la vita dell’ex campione di calcio. Suo figlio Emilio di appena 18 anni è infatti morto nelle scorse ore a causa di un gravissimo incidente. I fatti si sono verificati nella mattinata di giovedì 5 agosto, proprio alle prime luci dell’alba. Stando alle prime informazioni, sarebbe rimasto vittima di un incidente con il suo quad a poca distanza dalla tenuta di proprietà del padre. Quest’ultima era stata acquistata solamente qualche anno fa ed erano soliti andarci. Subito dopo il fatale sinistro, il ragazzo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 5 agosto 2021) Un dramma incredibile ha scosso improvvisamente la vita delcampione di calcio. Suodi appena 18è infattinelle scorse ore a causa di un. I fatti si sono verificati nella mattinata di giovedì 5 agosto, proprio alle prime luci dell’alba. Stando alle prime informazioni, sarebbe rimasto vittima di uncon il suo quad a poca distanza dalla tenuta di proprietà del padre. Quest’ultima era stata acquistata solamente qualche anno fa ed erano soliti andarci. Subito dopo il fatale sinistro, il ragazzo ...

