Mariano di Vaio fa poker: arriva il quarto figlio (Di giovedì 5 agosto 2021) Una dolcissima notizia questa mattina ! Con un video annuncio sui social Mariano di Vaio e sua moglie Eleonora Brunacci hanno dato una nella news a chi li segue con affetto! quarto figlio in arrivo per la coppia. Mariano ed Eleonora sono già genitori di tre bambini ma non si fermano. La famiglia continua ad allargarsi, Eleonora infatti, è al quarto mese di gravidanza ed è per questo che ha deciso di mostrare il pancino che inizia a crescere. Un video speciale, di cui sono protagonisti anche i primi tre figli della coppia, per annunciare questo lieto evento. Qualcuno pensava che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 5 agosto 2021) Una dolcissima notizia questa mattina ! Con un video annuncio sui socialdie sua moglie Eleonora Brunacci hanno dato una nella news a chi li segue con affetto!in arrivo per la coppia.ed Eleonora sono già genitori di tre bambini ma non si fermano. La famiglia continua ad allargarsi, Eleonora infatti, è almese di gravidanza ed è per questo che ha deciso di mostrare il pancino che inizia a crescere. Un video speciale, di cui sono protagonisti anche i primi tre figli della coppia, per annunciare questo lieto evento. Qualcuno pensava che ...

Karmaaisabitchx : Ora piango Mariano di vaio e Eleonora brunacci saranno di nuovo genitori ?????? - Melania14901298 : Che bello la moglie di Mariano Di Vaio aspetta il 4 figlio?????????????? #prelemi - graanaamyy : Mariano di Vaio papà per la quarta volta e io felice come se fosse figlio mio - ludiferx : Mariano di vaio diventa papà per la 4 volta…super feliceee aiuto?? - stoinparano1a : Aiuto ma in che senso la moglie di Mariano Di Vaio di nuovo incinta? ?? Questi sfornano bambini ogni giorno ahahah -

Ultime Notizie dalla rete : Mariano Vaio Mariano Di Vaio fa poker, quarto figlio in arrivo per il famoso influencer 32enne: l'annuncio Mariano Di Vaio in questa calda estate 2021 che si sta godendo in famiglia in Sardegna si regala un bel poker: quarto figlio in arrivo per il famoso influencer e modello. L' annuncio della nuova ...

Mariano Di Vaio, l'omaggio a Bobo Vieri diventa virale: avete notato che, prima della finale di Euro 2020... Corre per casa prima della partita, lascia tutto a terra. Apre il frigorifero: omaggio a Bobo Vieri e agli Azzurri. Anche Mariano Di Vaio , con 6 milioni di followers sui social, brinda prima della finalissima di stasera. E lo fa con la birra di Vieri. Il video sta facendo il giro della Rete. Di Vaio dice: 'Fondamentale, ...

Mariano Di Vaio fa poker quarto figlio in arrivo lannuncio Gossip News Diin questa calda estate 2021 che si sta godendo in famiglia in Sardegna si regala un bel poker: quarto figlio in arrivo per il famoso influencer e modello. L' annuncio della nuova ...Corre per casa prima della partita, lascia tutto a terra. Apre il frigorifero: omaggio a Bobo Vieri e agli Azzurri. AncheDi, con 6 milioni di followers sui social, brinda prima della finalissima di stasera. E lo fa con la birra di Vieri. Il video sta facendo il giro della Rete. Didice: 'Fondamentale, ...