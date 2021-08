Manuela e Luciano vanno a convivere dopo Temptation Island? Lei interviene e svela che lavoro fanno (Di giovedì 5 agosto 2021) dopo Temptation Island la nascente storia d’amore tra Luciano Punzo e Manuela Carriero procede a gonfie vele. La ragazza tramite le storie di Instagram ha svelato se andrà a convivere con il fidanzato. Manuela e Luciano vanno a convivere dopo Temptation Island? Se abbiamo un lavoro? Siamo in giro proprio per via del lavoro di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 5 agosto 2021)la nascente storia d’amore traPunzo eCarriero procede a gonfie vele. La ragazza tramite le storie di Instagram hato se andrà acon il fidanzato.? Se abbiamo un? Siamo in giro proprio per via deldi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

