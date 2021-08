Maltempo: allarme rientrato nel lecchese. Tornati al campeggio di Dervio i 120 evacauti (Di giovedì 5 agosto 2021) Le piogge abbondanti dei giorni scorsi sul comasco e sull'intero bacino dell'Adda hanno fatto esondare il lago di Como. L'acqua ha invaso il lungolago e alcune strade della città. Il traffico è stato ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 5 agosto 2021) Le piogge abbondanti dei giorni scorsi sul comasco e sull'intero bacino dell'Adda hanno fatto esondare il lago di Como. L'acqua ha invaso il lungolago e alcune strade della città. Il traffico è stato ...

Advertising

Corriere : Maltempo, frana nel Lecchese. Paura per una diga: evacuate 120 persone da un campeggio - Corriere : Maltempo, frana nel Lecchese. Paura per una diga: evacuate 120 persone da un campeggio - 3BMeteo : A #Dervio, Lecco, è #allertameteo per il torrente Varrone, gonfiato dalle piogge intense di queste ore. Anche la di… - AnsaLombardia : Maltempo: esonda il lago di Como, strade allagate. Allarme rientrato nel Lecchese, 120 evacuati tornati in camping… - CPettiti : Allarme maltempo, 120 persone evacuate da un campeggio sul lago di Como -