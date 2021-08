LIVE Canoa velocità, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Argento per Rizza! (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.55 Tocca alla finale Canoa singolo femminile, 200 metri: Polonia: Borowska Canada: Vincent-Lapointe Roc: Romasenko Usa: Harrison Ucraina: Luzan Cina: Lin Canada: Vincent Spagna: Jacome 04.50 Canoa velocità – Medaglia d’oro per l’ungherese Totka con un tempo di 35.035 a seguire il nostro atleta azzurro Manfredi Rizza che conquista la medaglia d’Argento con un tempo di 35.080, medaglia di bronzo per l’atleta della Gran Bretagna Heath con un tempo di 35.202. 04.45 Argento PER Rizza!!! con un distacco da Totka per ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.55 Tocca alla finalesingolo femminile, 200 metri: Polonia: Borowska Canada: Vincent-Lapointe Roc: Romasenko Usa: Harrison Ucraina: Luzan Cina: Lin Canada: Vincent Spagna: Jacome 04.50– Medaglia d’oro per l’ungherese Totka con un tempo di 35.035 a seguire il nostro atleta azzurro Manfredi Rizza che conquista la medaglia d’con un tempo di 35.080, medaglia di bronzo per l’atleta della Gran Bretagna Heath con un tempo di 35.202. 04.45PER!! con un distacco da Totka per ...

