Leo Messi: addio Barcellona, arriva l’annuncio ufficiale (Di giovedì 5 agosto 2021) Clamorosa notizia dalla Spagna riguardante , dove andrà la Pulce? (David Ramos/Getty Images)Lionel Messi potrebbe essere pronto per un’uscita shock dal Barcellona con diverse fonti che affermano che ora è “quasi impossibile” firmare un nuovo accordo. E poco fa è arrivato anche il comunicato della società blaugrana. I regolamenti finanziari della Liga spagnola hanno reso impossibile raggiungere un accordo tra il club e il giocatore. Leggi anche –> Lukaku dall’Inter al Chelsea: salta tutto, arriva il pesante veto “Nonostante club e giocatore abbiano raggiunto un accordo e la loro chiara intenzione di ... Leggi su ck12 (Di giovedì 5 agosto 2021) Clamorosa notizia dalla Spagna riguardante , dove andrà la Pulce? (David Ramos/Getty Images)Lionelpotrebbe essere pronto per un’uscita shock dalcon diverse fonti che affermano che ora è “quasi impossibile” firmare un nuovo accordo. E poco fa èto anche il comunicato della società blaugrana. I regolamenti finanziari della Liga spagnola hanno reso impossibile raggiungere un accordo tra il club e il giocatore. Leggi anche –> Lukaku dall’Inter al Chelsea: salta tutto,il pesante veto “Nonostante club e giocatore abbiano raggiunto un accordo e la loro chiara intenzione di ...

s1mpleO : Leo Messi ?? - DiMarzio : Leo #Messi non rinnova con il #Barcellona: 'Ostacoli economici e strutturali' - Eurosport_IT : ?????? Clamoroso, ma vero: Leo Messi lascia il Barcellona dopo 21 anni! ? - SeyyTT : RT @s1mpleO: Leo Messi ?? - Ale_ZanHon : Leo, lunedì noi ci troviamo a calcetto qua a Treviso. Ci manca il 5 che è in ferie. Promettiamo che non vai in por… -