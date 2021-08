La vergogna pugliese delle indennità di fine mandato per i consiglieri regionali ripristinate all’unanimità (Di giovedì 5 agosto 2021) Il dado della vergogna è tratto, in Puglia il consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’emendamento che reinserisce . Un momento molto triste per la politica della regione guidata da Michele Emiliano. I capigruppo dei partiti hanno firmato un documento in cui, con valore retroattivo, ripristina delle indennità di fine mandato a partire dalla legislatura in cui era stata sospesa l’elargizione degli emolumenti. L’unica consigliera schieratasi contro la decisione della giunta è stata l’ex leader pentastellata in Puglia Antonella Laricchia, ormai ultima rimasta in Regione a difendere ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) Il dado dellaè tratto, in Puglia il consiglio regionale ha approvatol’emendamento che reinserisce . Un momento molto triste per la politica della regione guidata da Michele Emiliano. I capigruppo dei partiti hanno firmato un documento in cui, con valore retroattivo, ripristinadia partire dalla legislatura in cui era stata sospesa l’elargizione degli emolumenti. L’unica consigliera schieratasi contro la decisione della giunta è stata l’ex leader pentastellata in Puglia Antonella Laricchia, ormai ultima rimasta in Regione a difendere ...

